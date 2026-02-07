Hazaña en Nueva York: El Dogo Argentino «Toky» conquista el certamen más prestigioso del mundo

El ejemplar proveniente del criadero cordobés «El Totoral» se alzó con el título de «Mejor de la Raza» en la 150ª edición del Westminster Kennel Club, consolidándose como una leyenda de la cinofilia nacional.

NUEVA YORK – En el marco de la celebración del sesquicentenario del Westminster Kennel Club Dog Show, el evento canino más antiguo y exclusivo de los Estados Unidos, el nombre de Argentina resonó con fuerza en el Javits Center de Manhattan. Toky Del Totoral, un imponente dogo argentino, se consagró como el Mejor de la Raza (Best of Breed) el pasado martes 3 de febrero de 2026.

Un triunfo con tonada cordobesa

Toky no es solo un campeón; es el resultado de años de selección genética y dedicación en el reconocido criadero El Totoral, ubicado en la provincia de Córdoba. Su victoria en Nueva York representa la culminación de un camino de esfuerzo que lo llevó de ser una promesa en las pistas locales a convertirse en un referente internacional de la raza.

El «Olimpo» de los perros

Llegar a Westminster no es para cualquiera. Este certamen, conocido coloquialmente como el «Olimpo Canino», solo admite a los mejores exponentes de cada raza bajo criterios de evaluación extremadamente rigurosos. Toky compitió dentro del Grupo de Trabajo (Working Group), donde su estructura física, su andar armonioso y su temperamento equilibrado cautivaron a los jueces, permitiéndole superar a competidores de altísimo nivel.

Impacto internacional

Este triunfo tiene un valor especial para la cría nacional, ya que el Dogo Argentino es la única raza originaria de nuestro país reconocida por las principales federaciones del mundo. Que un ejemplar nacido y criado en tierras argentinas logre el máximo galardón en la vitrina más importante del planeta reafirma la calidad de la exportación genética de nuestro país.

Con la escarapela en lo más alto, Toky regresa a casa no solo con la cinta dorada de Westminster, sino con el reconocimiento de haber puesto a la potencia y nobleza del Dogo Argentino en el centro de todas las miradas internacionales.

@datasasalta El ejemplar Toky, un Dogo Argentino, se consagró como el mejor de su raza en el prestigioso Westminster Kennel Club Dog Show 2026, uno de los certámenes caninos más importantes del mundo. 🐶 Su desempeño lo destacó entre competidores de distintos países y razas, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del evento. 🇦🇷 El reconocimiento marca un logro histórico para la crianza argentina, dejando en alto el nombre del país en una de las vitrinas más relevantes del mundo canino. Un triunfo que combina excelencia, tradición y orgullo nacional. ♬ sonido original – DATASA

About The Author