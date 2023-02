Héctor Morales Pte. del Foro: «Tenemos que controlar la manga de plagas que estan haciendo desorden»

En el día de la fecha conversamos en “El periodístico” con el Pte. del foro de seguridad de Las Flores y tesorero del consejo de foros de la Pcia. de Bs. As. Héctor Morales.

«La preocupación mayor es referente a nuestro distrito, el reclamo de la sociedad es algo similar a lo que tienen los demás distritos», expresaba en el comienzo de la entrevista…»presentamos en el municipio una nota sugiriendo distintas acciones; «Que se realicen más controles de transito en distintos puntos en forma sorpresiva, Instalación de semáforo en Gral. Paz y San Martín, realizar un listado de ciudadanos q poseen cámaras de seguridad en sus domicilios para ponerlas al servicio del municipio, colocar baños químicos en las plazas, regulación en el uso de monopatín eléctrico, presencia policial en todas las plazas permanentemente ya que los móviles pasan, pero cuando se van empieza el descontrol, nadie dice que no se junten a tomar mates en la plaza porque es lo más lindo que hay pero hay que controlar el desorden que se hace con las motos” afirmando también… “Tenemos que controlar la manga de plagas que están haciendo desorden”… Por otro lado, expresó; “El foro de seguridad ha planteado que es lo que se puede conseguir en conjunto con el municipio para realizar tareas de concientización del uso de casco ya que en el invierno se usa más que en verano por las altas temperaturas, hay que ser más estricto con las multas de transito debido a las altas velocidades y desobediencias, otra cosa importante es el control de alcoholemia más en los fines de semana con los boliches y demás…finalizando, agregó: “El foro de seguridad se conforma con un representante por cada Ong y dichos representantes están asentados en el registro municipal, después hay una ley que indica la conformación de los foros..” sobre la situación y sostén económico de los foros explicó: “En cuanto a lo económico “es un trabajo ad honorem” el municipio solo les provee el combustible si deben viajar a otras ciudades y paga la comida si viene gente de fuera a distintas reuniones que se realizan…los foros hacen aportes, porque hay muchos gastos en papelería y documentación, además se necesitan elementos tecnológicos, se compró en cuotas una impresora etc. porque no puede ser que la secretaria que es de Mar Chiquita y el coordinador de Benito Juárez usan su computadora e impresora para todo el Consejo de Foros, por esto es que cada distrito pone todos los meses 1500 pesos para solventar gastos varios. Remarcó Morales.

AUDIO ENTREVISTA HECTOR MORALES

