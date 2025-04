Hernán Carrillat renovado Pte. de la SRLF: “No usamos a los socios para tener plata en la sede…”

En El Periodístico del día de la fecha, conversamos con el reelegido Pte. de la SRLF Hernán Carrillat, yendo en este caso por su segundo mandato.

“Somos un equipo como siempre dije…son mandatos de 2 años, sería mi segundo mandato y claramente el último. La falta de dirigentes es un gran problema, a nivel CARBAP o CRA no es tan fácil conseguir, si supiéramos hacer gremialismo (no el que se llena de plata y vive “de…”), lo que digo es si tuviéramos un gremialismo fuerte tendríamos en el congreso un representante del agro y no lo hay. Ahí te das cuenta de la falta de gremialismo que tiene el campo, a veces algún concejal y no más…” Decía en el inicio. “Siempre invitamos, pero somos los mismos más allá de los números, tendríamos que ser muchos más, creo que sí. Nosotros cobramos por año a los socios, es plata que va a CARBAP, acá no queda ni un mango, zafamos con los remates, la balanza, alquiler de salón, no usamos a los socios para tener plata en la sede, la Expo sirve para que sea una fiesta más de Las Flores, sirve para que los comerciantes de la parte agropecuaria puedan mostrarse, vender y los ganaderos puedan mostrar lo que tienen. Hay que ver de qué forma podemos rebuscarnos para que entre plata, por otro lado, las ventas on line streamig también afectó la realización de remates en la feria…”

Sobre la sequía a final del año pasado, expresó: “Lo que es ganadería no nos afectó mucho porque tuvimos una buena primavera, la vaca entró pariendo bien con buena condición corporal y se preña antes de la seca de enero…En lo que es la parte reproductiva la sequía no afectó tanto como la agricultura que fue muy despareja, hay lugares con buenos rindes y otros que no. Todos miramos el cielo porque dependemos del agua y el pasto, son pocos meses los de una siembra o estadio vegetativo de un cereal y estamos atentos al agua…”

Ante las barreras arancelarias que está aplicando el gigante del norte a diversos países, dijo: “Esto de los aranceles la verdad que es algo incierto, acá nos afecta porque dependemos un poco de ese mercado, ojalá la agricultura vuelva a valer lo que realmente tiene que valer…hubo gobiernos nefastos en cuanto a la exportación, no sé, con los países emergentes con ganas de comer, hasta Sudamérica con el MERCOSUR podría tener una fuerza tremenda en exportación y no lo tenemos porque siempre estamos ahí. Nunca nos podemos poner de acuerdo…”

Como conectividad terrestre, se le consultó por los caminos: “En lo vial los caminos se mantienen, las máquinas se ven. Lo que es patrulla rural está bastante bien y tranquilo, -toco madera- creo que para el lado de La Porteña robaron una moto, pero faena casi no hay…”

Ante la idea de realizar una muestra de Caballos Criollos en la Expo 2025, dijo: “La Comisión de Jóvenes de la Asociación de Caballos Criollos me propusieron hacer una exhibición en la próxima Expo, sería bueno le dije, estamos un poco en eso y vamos a ver si los chicos se animan…” Remarcaba Carrillat

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA

