Hernán Carrillat sigue en la presidencia del la SRLF

Después de un 2022 post pandemia, hace 10 días se renovó la comisión de la SRLF, entidad que nuclea a más de 400 productores de nuestro partido y adherida Carbap. Por esto, y la realidad del sector, conversamos con el reelegido Pte. De la entidad ruralista.

“Venimos bien con la Comisión Directiva y seguimos un año más, si bien hay cargos, trabajamos todos juntos. El 2022 fue un año normal, es decir saliendo de una pandemia y volviendo a hacer la vida que hacíamos antes. De ahí en adelante todo fue difícil en lo climático y en lo político-económico más que complicado… iniciaba la charla Carrillat. Se van a perder más de veinte mil millones de dólares, o más, hay dos caras, una visible para la sociedad que es una emergencia donde te dan margen para pagar, créditos de banco que no son malos, igual no te lo regalan, pero lo que no muestran es que pensaste en que ibas a sacar dos mil kilos de sojas, sacaste mil y ellos siguen y te sacan el 35%… El gobierno, sigue siendo el socio más caro porque se lleva ese porcentaje, te dicen vamos a acompañarlos pero no te dejan de aplastar la cabeza…” sobre los seguros por sequia, expresó: “Creo que hay una sola compañía de seguro que te cubre por sequía, lo normal casi siempre es por granizo…hasta el mismo gobierno podría decir que ya que somos socios y caros, pero se podría sacar un seguro en conjunto, esto fue a nivel nacional, por eso es que va a haber una situación por falta de cosechas, nosotros no vendemos porque no tenemos que….” Por otro lado dijo: «El estado tiene que fomentar cosas para dar confianza al productor…porque lo que no se puede manejar es el clima…”

ENTREVISTA COMPLETA A HERNAN CARRILLART

