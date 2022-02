HISTORIAS: ¡QUÉ COBRÁS ISMAEL!

(Por Flavio Iacomini) A poco más de un mes del inicio de los torneos oficiales “Sachoni” Montenegro analiza su retiro. Si esto se concreta, un árbitro icono del futbol florense dejará las canchas después de haber dirigido por veinte años grandes finales y partidos inolvidables. La sonrisa de siempre antes de salir a la cancha a dirigir, no importa el partido que fuera, contrasta con su postura cuando hace sonar el silbato y comienzan a correr los noventa de juego. Ismael Montenegro, muestra su autoridad y su buen ojo para sacar casi siempre bien cada partido que se le ha cruzado en su vida desde aquel día que dejó ser un recio marcador de punta izquierdo de la primera de Juventud Deportiva, para dedicar gran parte de su vida al arbitraje.

En la semana, con su “uniforme” de trabajador municipal por las mañanas, también con muchas changas de albañil encima por la tarde y los fines de semana a “aguantar” a los muchachos como el mismo lo dice. “Hay algunos que se ponen insoportables” cuando hace referencia a los futbolistas que le toca dirigir desde hace tantos años.

Cuando oficia de juez de línea los domingos se cruza en algún que otro duelo verbal cuando le gritan cosas de la tribuna “Afuera nos vemos”, la clásica que después no termina en nada, porque el mismo lo sabe, porque esto en su vida en el arbitraje se ha repetido durante dos décadas.

“Después nos cruzamos en la calle y nos reímos con la mayoría, porque todo queda en la calentura del momento. Los que por ahí quedan muy enojados luego de un fin de semana, por ahí no me saludan y se hacen que no me ven, pero a la otra semana se les pasa, igual que a mi” así lo cuenta con una sonrisa.

Sangre caliente este árbitro florense querido y respetado por la mayoría, que los 62 años ya está quemando los últimos cartuchos en el referato local.

Este cronista ha sido testigo: cuando los papas queman porque se vienen partidos fieros para dirigir por mucha rivalidad, los delegados de los clubes en cada reunión apuestan a “Sachoni”, para que el sea el árbitro principal.

Una de las tantas razones por la que el paso de Ismael Montenegro como árbitro del fútbol florense jamás será olvidado.

“Pero que cobrás Ismael, no viste esa patada. A los de nosotros solo les sacas amarilla”, las frases que parten desde el banco en aquellos cruces eternos con Dardo Rivarola, el histórico y temperamental técnico hoy en Barrio Traut, seguro resonarán por siempre.

“Mi señora mucho ya no quiere que dirija”, así le dice al entrevistador que le pregunta ”Por eso no se qué voy a hacer este año” es lo que también añade a la respuesta.

El paso del tiempo y las lesiones musculares del año pasado que lo tuvieron un par de fines de semana parado, también pesan.

El otro gran problema, es que por más que no lo diga, a Ismael Montenegro le encanta dirigir y sentir la adrenalina del vestuario con sus compañeros y luego el “fragor de la lucha” en la cancha. Y ahí aparece la contradicción entre que no y qué hacer.

“Además estoy gordo, me relaje, me fui de vacaciones a la costa y comí mucho. Tengo que salir a correr. Pero no sé”.

En ese tránsito del futbol amateur de Las Flores, la historia personal de Ismael Montenegro no pasará desapercibida.

Con cancha llena y partidos picantes, Sachoni, nunca arrugó y estuvo siempre en su salsa.

Hoy, en este 2022, tal vez ya no se escuchará la frase de siempre ¡Qué cobrás Ismael¡. Tal vez si, tal vez no, como siempre: el tiempo volverá a ser el mayor testigo.

