Hockey: «Vitu» Falasco en el Panamericano de Uruguay con Las Leonas

Desde mañana jueves 24 de julio la florense disputará el Torneo Panamericano en la diudad de Montevidad con la selección argentina femenina de hockey sobre césped. Las selecciones que disputan la Copa Panamericana de Hockey 2025 serán Uruguay, Canadá, Paraguay y Argentina (Grupo «A») y Estados Unidos, Chile, México y Trinidad y Tobago (Grupo «B»). Se jugará con el sistema de todos contra todos en cada grupo mientras que los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a semifinales. Allí, el primero del Grupo «A» se enfrentará con el segundo del Grupo «B» mientras que el primero del Grupo «B» jugará contra el segundo del Grupo «A». Los ganadores disputarán la final mientras que los perdedores jugarán por el tercer puesto. El calendario de partidos de Las Leonas será el siguiente: Fase de grupos: 24 al 28 de julio (ej: Argentina vs. Uruguay, 24/07; vs. Canadá, 26/07; vs. Paraguay, 28/07) . Vale mencionar que el campeón obtiendrá una plaza directa para la Copa Mundial de Hockey 2026 (Países Bajos/Bélgica).

About The Author