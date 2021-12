Hospital: Semana de Prevención del Cáncer Bucal

Un cáncer bucal detectado a tiempo y con un tratamiento adecuado se puede curar. Ese es el primer punto a dejar en claro. Desde el miércoles 1 de diciembre, en el marco de la “Semana de Prevención del Cáncer Bucal” los profesionales del Servicio de Odontología del Hospital Zonal General de Las Flores, estarán generando acciones de concientización destinadas a todos los agentes del sistema sanitario local, especialmente a los que se encargan de la Salud Bucal y a la comunidad en general. Para tener en cuenta: 5 de cada 100 pacientes con diagnóstico de cáncer, lo tienen localizado en la boca. Las zonas de aparición más frecuentes son: lengua y encía. Generalmente no duele y da molestias mínimas. Es muy fácil de observar, por eso es importante consultar a tiempo, no automedicarse, no esperar a que la molestia desaparezca. ¡¡¡Cuanto antes se diagnostique, son muchas más las chances de curación!!! Para prevenir: Mantener en buen estado las piezas dentarias y prótesis. Tener una buena higiene bucal. Proteger los labios del sol (sombrero, protector). Evitar tener dientes en mal estado, prótesis flojas. No consumir bebidas alcohólicas en exceso. No fumar. Consumir muchas frutas y verduras.

Fuente: Prensa Hospital

