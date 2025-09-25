Hoy a las 17hs. el Ing. F. Restelli en la Escuela Técnica en conversatorio

La fundación becaria «Osvaldo Cattorini» genera la llegada del ingeniero Fabián Restelli. El florense radicado en Cipolletti abordará el tema»IA e INFOXICACION», muy actual desde luego. El profesional cursó sus estudios primarios en la Escuela Normal y los secundarios en la Escuela Técnica. Es Ingeniero Civil e Ingeniero en Seguridad (Argentina), Máster en Computación Aplicada (España) y Doctor en Ciencias (EE. UU.), trayectoria que sostiene una labor de investigación de muchos años. Es un Especialista en Analítica de Datos y Data Science, su línea de trabajo integra realidad virtual, Big Data y procesamiento de la información, con aplicación a infraestructuras críticas (edificios de gran altura, puentes, centrales nucleares, obras hidroeléctricas, túneles, entre otras). Acumula 40 años de experiencia en estas aplicaciones y ha dictado cursos y conferencias en Argentina, Chile, Brasil, Perú, Uruguay, México, Estados Unidos, España, Portugal, Italia, Francia y Austria. Tras el 11 de septiembre de 2001, colaboró activamente con organismos de defensa y seguridad nacionales y extranjeros —en nuestro país: el Ejército Argentino y Gendarmería Nacional— en temas de protección de infraestructuras críticas. Autor de diversos programas de computación aplicada con derechos de autor, en 2013, en Estados Unidos, desarrolló una metodología numérica que hoy se utiliza para el monitoreo de la salud estructural de alrededor de 450 grandes obras distribuidas en 13 países.

Actualmente se desempeña como consultor de empresas y está finalizando la edición de su libro “Structural Health Monitoring 4.0”, que será publicado por la Universidad de Florida (EE. UU.).

