BM – jueves 25 de septiembre

PUNTO DIGITAL: CURSO “USO DEL CELULAR: ACTUALIZACIONES Y NUEVAS APLICACIONES” Punto Digital abre la inscripción a un nuevo curso sobre el uso del celular: actualizaciones y nuevas App. El mismo se dictará en la sede de Punto Digital (Alem y Gral. Paz, subsuelo) los días miércoles de 10 a 11 horas, durante cinco clases, comenzando el 1º de octubre. El objetivo del mismo es que los interesados tengan un correcto manejo de sus dispositivos móviles, actualizando sus conocimientos sobre las últimas funcionalidades y aplicaciones disponibles, con especial énfasis en la integración de la Inteligencia Artificial en redes sociales y app de mensajería. Para inscripciones, ingresar al siguiente link: https://forms.gle/UHWWmwoWpYSbrhf3A o de lunes a viernes en Punto Digital, Alem y Gral. Paz, subsuelo; de 8 a 15 horas.

JUEGOS BONAERENESES: CLASIFICADOS A MAR DEL PLATA EN ATLETISMO La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a los atletas florenses que accedieron a la Fase Provincial de los Juegos Bonaerenses, que se desarrollará desde el lunes 13 hasta el sábado 18 de octubre en Mar del Plata. El martes 23, en la ciudad de Azul, clasificaron en Sub 14 Escolar: Benjamín Redolatti (1.200 m.) y Rocío Morales (80 m.). En Sub 14 Libre: Catalina Paulé (lanzamiento de Disco) y Mía Bustos de las Casas (lanzamiento de Martillo). Sub 16 Libre: Valentino Dodaro (3.000 m.) y David Díaz (lanzamiento de Jabalina). Sub 18 Libre: Juan Daporta (100 m.), Luciana Espíndola (100 m.), Delfina Arrieta (lanzamiento de Martillo); Luciana Espíndola, Alan Crego, Juan Daporta y Tania Anglada (Posta). Por otro lado, el miércoles 24 en Olavarría se adjudicaron sus respectivas pruebas: Josefina García (Salto en Largo, Intelectual “C”), Yair Porcella (Lanzamiento de Bala, Intelectual “A” S/15), Blas Flores (Salto en Largo, Intelectual “A” +16), Ignacia Goñi (Salto en Largo, Intelectual “A” +16), Wenceslao Larramendi (Lanzamiento de Clava, PC 32 +16), Victoria Castro (Salto en Largo, PC 37 +16), Nehuén Santillán (lanzamiento de Bala, PC 37 +16) y Morena Sosa (lanzamientos de Bala, Motor 46 +16).

PROYECTO DE SEGURIDAD ACUÁTICA: VISITA DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN MIGUEL AL NATATORIO MUNICIPAL Y EL CEF N° 6 La Secretaría de Deportes y Cultura destaca el Proyecto de “Seguridad Acuática” que se viene desarrollando en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”. Ayer, los estudiantes de 1° “B” y “C” del Colegio Católico San Miguel se acercaron a las instalaciones ubicadas sobre el pasaje Padre Luis Kees, con el objetivo de interiorizarse de la actividad y recorrer el lugar, formulando preguntas sobre el funcionamiento y diferentes temas relaciones con la disciplina. Luego se trasladaron al gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, también con la idea de tener conocimientos de las diferentes propuestas que ofrece la institución, finalizando la jornada con juegos recreativos. Los alumnos estuvieron a cargo de la profesora de Educación Física Guillermina Cenzano, quien se desempeña en dicho establecimiento educativo, con el acompañamiento de las docentes Gina Aranda y Fabiana Franco.

PADEL: PRIMERA CONVOCATORIA DE FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN A LA SELECCIÓN MAYOR ARGENTINA La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Fiorella Propato San Martín por la convocatoria a la Selección Mayor Argentina de Padel, que intervendrá en el Torneo Panamericano Absoluto a disputarse desde el miércoles 22 hasta el domingo 26 de octubre en Santiago de Chile. El esfuerzo y dedicación, sumados a los excelentes resultados, fueron los motivos por el cual el presidente de la A.P.A. (Asociación de Padel Argentino), Santiago Brito, enviara la nota el martes 23 de septiembre notificando a la jugadora florense para integrar el equipo nacional que nos representará en el país trasandino. Recordamos las últimas exitosas presentaciones de Fiorella, junto a Francesca Floriani (Quines, San Luis), que le permitió llegar por primera vez al seleccionado mayor, con edad de categoría juvenil (17 años): Tetracampeonas del Master Selectivo de Menores; finalista del circuito AJPP en 25 de Mayo, convirtiéndose en la pareja más joven en llegar a esta instancia, donde fueron superadas ajustadamente 2/6, 6/0 y 6/4 por Iriene Jiménez y Daniela Banchero (líderes del ránking nacional); finalista de la América Padel Cup 2025 y próximamente jugará el FIP Junior World de Menores en Reus, España, desde el 29 de septiembre hasta el 5 de octubre.

About The Author