Daniela González, concejal: «Sería importantísimo que este proyecto prospere»

La concejal por el Bloque Todos por Las Flores se refirió este jueves en la 91.5 al Proyecto de Resolución que presentará esta noche en una nueva sesión ordinaria del HCD. Se trata ni más ni menos que la implementación de cursos RCP y Técnicas de Heimlich en locales gastronómicos. «Estos métodos de primeros auxilios son muy necesarios fundamentalmente en locales de ese rubro tanto en la ciudad como en parajes rurales. De hecho, yo comenzaría en difundir este método en zonas alejadas de los centros de salud», explicó la edil. «El proyecto apunta a que quienes trabajan en bares, restaurantes, etc. puedan capacitarse en estas técnicas. Sería importantísimo», sostuvo luego.

