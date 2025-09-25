25 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Daniela González, concejal: «Sería importantísimo que este proyecto prospere»

1 minuto de lectura
47 segundos atrás Fm Alpha

La concejal por el Bloque Todos por Las Flores se refirió este jueves en la 91.5 al Proyecto de Resolución que presentará esta noche en una nueva sesión ordinaria del HCD. Se trata ni más ni menos que la implementación de cursos RCP y Técnicas de Heimlich en locales gastronómicos. «Estos métodos de primeros auxilios son muy necesarios fundamentalmente en locales de ese rubro tanto en la ciudad como en parajes rurales. De hecho, yo comenzaría en difundir este método en zonas alejadas de los centros de salud», explicó la edil. «El proyecto apunta a que quienes trabajan en bares, restaurantes, etc. puedan capacitarse en estas técnicas. Sería importantísimo», sostuvo luego.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

2 días atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: reuniones anticipando la próxima sesión ordinaria

5 días atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: importante reunión con funcionarios por la Escuela para Jóvenes Conductores

7 días atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Daniela González, concejal: «Sería importantísimo que este proyecto prospere»

47 segundos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

BM – jueves 25 de septiembre

54 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Hoy a las 17hs. el Ing. F. Restelli en la Escuela Técnica en conversatorio

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Acelerá y anda a YPF de Ferraro y Cia. 1 minuto de lectura

6 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.