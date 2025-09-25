25 de septiembre de 2025

Fútbol de inferiores: arrancó el Torneo Federal de Clubes

Fm Alpha

(foto gentileza ellentedeportivo_lf) Dio inicio el certamen este miércoles el certamen reservado para categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17 que organiza el Consejo Federal de Fútbol dependiente de AFA. En categoría Sub-13 Balompié (Bolívar) goleó 6-0 a El Taladro. En Sub-15 El Taladro venció 2-0 a Juventud Unida. Finalmente, en Sub-17 Juventud Deportiva y El Taladro igualaron 0-0. El torneo se juega entresemana ya que los clubes también participan del Torneo Clausura local los días sábados.

