El evento que une al campo y la ciudad: comienza la 79a. Exposición Rural

(foto archivo) Con la habilitación de la Muestra Ganadera, Industria y Comercio junto al ingreso de los primeros animales de las distintas razas (bovinos, ovinos, equinos y porcinos) dio inicio este jueves la Exposición de Ganadería, Comercio, Industria y Granja Las Flores 2025 -con transmisión en vivo de FM Alpha-. Como siempre, el evento tendrá lugar en el predio que la Sociedad Rural posee en Avda. Pte. Perón y ruta 30. Este viernes será el turno del Jurado de Clasificación Ovinos y Porcinos junto a la habilitación de la muestra comercial donde un importante cantidad de stands aseguraron su presencia. El sábado será el día más significativo ya que se realizará el acto inaugural con los acostumbrados discursos luego del almuerzo de camaradería con entrega de premios de la muestra ganadera. El domingo será el cierre con números artísticos en la pista central. El ingreso a la Exposición volverá a ser libre y gratuito.

