26 de septiembre de 2025

Cervecera española lanza programa piloto para distribuir cerveza usando un camión híbrido que funciona con hidrógeno y diésel renovable

Ambar, una de las cerveceras más emblemáticas de Aragón, ha iniciado un piloto de transporte con hidrógeno junto a la operadora logística Carreras, en colaboración con Repsol, Zoilo Ríos y el fabricante de vehículos EVARM. Durante tres meses, probarán un camión híbrido que combina diésel renovable e hidrógeno para repartir cerveza desde la fábrica de Ambar, en la carretera de Castellón, hasta el centro logístico de Carreras en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). El objetivo: reducir en 30 toneladas las emisiones de CO₂ equivalente durante esta fase de prueba. La falta de camiones de hidrógeno plenamente comerciales en el mercado ha obligado a innovar desde lo posible. El vehículo usado es una tractora híbrida adaptada por EVARM, capaz de funcionar con 16 litros de diésel renovable y 3 kilogramos de hidrógeno por cada 100 kilómetros. Comparado con los habituales 33–35 litros de gasóleo que consume un camión convencional en esa misma distancia, el ahorro es significativo.

