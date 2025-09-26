Hernán Carrillat por la liberación de aranceles: “Los productores no la agarramos”

En la mañana de “El Periodístico” inaugurando la transmisión de LA RADIO de la 79° expo, estuvo el anfitrión de la SRLF Pte. Hernán Carrillat.

“Esta expo viene muy bien, con los stands prácticamente armados y funcionando desde ayer jueves…” Sobre el tema de la liberación de aranceles a la exportación, dijo: “Algún productor pudo canalizar algo de soja a buen precio, al que le quedaba no le quedaba mucho salvo las multinacionales, el productor del día a día tiene que vender para volver a sembrar en unos días, ya hay que estar preparado… Cuando se dice que no hay retenciones nos vuelve locos, es un impuesto extorsivo y criminal, no existe en ningún lado y que digan 0, uno se pone contento, fue una necesidad macroeconómica decretada y sirvió para controlar el dólar…Pero el negocio es para otros, los productores agropecuarios no la agarramos, quédense tranquilos…” . ¿Productor más ganadero? le consultamos: “Esta es una zona ganadera, cuando costaba 200 dólares cualquiera hacía en cualquier lado, en lagunas, pero estuvimos inundados más de la mitad del año, qué agricultura vamos a hacer, los animales hay que sacarlos en carro por la lluvia que cayó durante meses. El mercado va regulando y hoy estamos en precios regulados a países vecinos y así tiene que ser, lo que cuesta hacer un kilo de carne… ¿Dicen que la ganadería funciona, pero por cuánto tiempo? Hemos aumentado la exportación porque nos dejan, fíjense que más o menos el kilo de carne comparado con la fruta y la verdura es hasta algo barato, no sé bien los volúmenes de los países limítrofes, pero estaríamos por ahí…” Ante experiencia en otros partidos por la realización de consorcios para el mantenimiento de caminos, dijo: “Hay varios planes tipo consorcio…soy prudente en eso, no digo que no funcione…si esto fuese una empresa, si funciona te quedas y si no te vas…pero a algunos partidos se les ha complicado, no sé si es por el manejo…” Sobre el tema de la red Angus, y los remates en la expo, dijo: “En el tema ganadería hay que renovarse, las cabañas ya hacen remates por sí solas con fletes gratis y sistema de pagos muy convenientes, las exposiciones están decayendo porque las cabañas lo venden antes. Es muy jugado cuando tienen que pelear con cosas que no son las mejores. Angus está vendiendo en esta época en Cañuelas y por la cercanía complica. Hay que reinventarse y pensar cómo se sigue…” sobre la presencia de los caballos criollos reconocidos en Palermo dijo: “Contento de que vienen los criollos y muy contentos que vienen chicos nuevos con muchas ganas y que la expo en ese sentido sea muy importante. Volver con los jóvenes que tienen otra mentalidad más arraigada a esto y que sigan aprendiendo…” Sobre las palabras del día de mañana en el acto de inauguración, dijo: “va a ser basado en la previsibilidad a todo nivel, estoy aún armado el discurso, es paso a paso, es día a día, será dirigido a nivel nacional, provincial y municipal… me tendré que poner a ver cómo lo finalizo…“ Remarcó.

