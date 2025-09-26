A pleno sol y entusiasmo: ya se vive la Exposición Rural 2025

(ver galería de imágenes) El segundo día de la muestra que une al campo y la ciudad tiene una actividad por demás interesante. Numerosos stands de industria y comercio ya habilitaron sus puestos y pueden ser visitados al igual que la cantina que está a cargo este año de Bomberos Voluntarios. El acceso principal se realiza por Pte. Perón mientras que también se puede llegar por ruta provincial 30 o Avda. Independencia. La jornada se presenta primaveral aunque el Servicio Meteorológico Nacional activó un alerta amarilla para esta noche por lluvias. FM Alpha transmite en vivo y en directo su programación desde el estudio móvil.

About The Author