26 de septiembre de 2025

A pleno sol y entusiasmo: ya se vive la Exposición Rural 2025

31 minutos atrás Fm Alpha

(ver galería de imágenes) El segundo día de la muestra que une al campo y la ciudad tiene una actividad por demás interesante. Numerosos stands de industria y comercio ya habilitaron sus puestos y pueden ser visitados al igual que la cantina que está a cargo este año de Bomberos Voluntarios. El acceso principal se realiza por Pte. Perón mientras que también se puede llegar por ruta provincial 30 o Avda. Independencia. La jornada se presenta primaveral aunque el Servicio Meteorológico Nacional activó un alerta amarilla para esta noche por lluvias. FM Alpha transmite en vivo y en directo su programación desde el estudio móvil.

