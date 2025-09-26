BM – viernes 26 de septiembre

HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A TITO URNISSA Este domingo 28 de septiembre a las 20 horas en el Salón Rojo del Palacio Municipal se realizará un merecido homenaje a Tito Urnissa. Reconocido y respetado poeta costumbrista criollo, gaucho de los tiempos de antes, de ayer y de hoy. Su obra es conocida a nivel nacional y llevada al canto por muchísimos cantores y cantoras de nuestra tierra. Lleva escritos tres libros: “Al tranquito por mi huella”, “Pa’ que mi raza no muera” y “De mi vida y de mi pueblo”, en los cuales, los versos y la poesía nos invitan a viajar al corazón de la pampa, la llanura, la historia, nuestra historia, la de la gente que fue forjando nuestra patria. Nacido allá por 1945 en la estancia Los Alamos del Partido de Las Flores, hoy sigue escribiendo como lo ha hecho durante toda su vida. Por su prestigio, es convocado a menudo como jurado de diferentes certámenes y seguirá siendo un eterno referente para las nuevas generaciones.

La buena idea del próximo reconocimiento a la figura de Tito Urnissa, encarnada por un grupo de referentes artísticos gauchescos de nuestro pueblo, ha recibido también el apoyo de la Dirección Municipal de Cultura.

MIGUEL VILCA LLEGA A FOLCLORE PARA ESCUCHAR Hoy viernes 26 de septiembre a las 21 horas se presentará en el Salón Rojo Municipal el compositor y músico charanguista Miguel Vilca, en el marco de la 19ª temporada del ciclo Folclore para Escuchar. Oriundo de la provincia de Jujuy, con más de 15 años de actividad ininterrumpida y tras su reciente actuación en Alemania, Vilca arribará a Las Flores después de haber participado en numerosos festivales. Entre su palmarés, figura haber sido ganador de la categoría internacional “Charango de Oro” en la 27ª edición de la Feria y Festival Nacional e Internacional de Alquile, Cochabamba (Bolivia). Desde el ciclo Folclore para Escuchar, una idea y producción de Fernando Calles, con un fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, se invita a toda la comunidad a presenciar este importante espectáculo musical libre y gratuito.

