El Centro de Día visitó la Exposición Rural 2025

Una delegación del Centro Educativo Asistencial «Centro de Día» visitó este viernes la 79na. edición de la muestra ganadera y comercial. «Hicimos un alto en nuestras actividades diarias y nos acercamos a la Rural. Lo hacemos todos los años tomándolo como un momento recreativo», expresó Alicia Regalado, titular de la institución. «Aquí siempre nos reciben con mucha cordialidad tanto expositores como integrantes de la organización», sostuvo. Finalmente, la coordinadora recordó que «en abril pasado celebramos 30 años del Centro y seguimos adelante.

