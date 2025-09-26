26 de septiembre de 2025

Se suspendió el corte programado de energía

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus asociados que queda suspendido el corte de energía eléctrica que estaba previsto para el domingo 28 de septiembre de 2025, en el horario de 07:00 a 10:30 horas, debido a la alerta amarilla por lluvias pronosticadas para el fin de semana. La reprogramación de esta tarea de mantenimiento y poda será comunicada oportunamente por nuestros canales oficiales. «Agradecemos la comprensión y recordamos que estas acciones se realizan para mantener la seguridad y calidad del servicio», indicó la entidad en un comunicado.

 

