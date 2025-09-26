26 de septiembre de 2025

El SMN emitió un alerta amarillo por lluvias y viento para este sábado

56 minutos atrás Fm Alpha

El Servicio Meteorológico Nacional informó esta tarde que el área comprendida (Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, Navarro, General Alvear, General Belgrano, Lobos y Monte) será afectada desde esta noche por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. No se descartan tormentas aisladas embebidas. El alerta menciona también que se registrarán vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual. ¡A buscar el paraguas!.

