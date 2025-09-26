El SMN emitió un alerta amarillo por lluvias y viento para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional informó esta tarde que el área comprendida (Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, Navarro, General Alvear, General Belgrano, Lobos y Monte) será afectada desde esta noche por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. No se descartan tormentas aisladas embebidas. El alerta menciona también que se registrarán vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual. ¡A buscar el paraguas!.

