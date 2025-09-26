Sub DDI detuvo a un ciudadano florense acusado de abuso sexual agravado

Según fuentes judiciales la Sub Delegación Departamental En Función Judicial Las Flores informa que en el día de la fecha y en horas de la tarde procedió a dar cumplimiento a orden de detención, procediendo en la mencionada dependencia policial a la detención de una persona mayor de edad. El procedimiento fue en el marco del proceso penal caratulado “ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR SER COMETIDO CONTRA UNA MENOR DE DIECIOCHO AÑOS APROVECHANDO LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE -REITERADO- LAS FLORES”, investigación llevada a cabo por la UFI Nro. 9 a cargo de la Dra. Margaretic, quien con las pruebas obtenidas solicita la detención del denunciado, medida otorgada por el Dr. Suarez Juan José, titular del juzgado de garantía Nro. 3, todos del Departamento Judicial de Azul. La progenitora de la víctima había radicado la denuncia correspondiente en el año 2023 en Comisaría de la Mujer y la Familia Las Flores, acusándolo de situaciones de abuso sexual ocurridos cuando la menor tenía entre 7 y 10 años de edad. Ahora el detenido quedara a disposición de las autoridades judiciales, alojado en sede de la Sub DDI local en calidad de detenido.

Fuente: Prensa Sub-DDI Las Flores

