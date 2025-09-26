26 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Sub DDI detuvo a un ciudadano florense acusado de abuso sexual agravado

1 minuto de lectura
29 minutos atrás Fm Alpha

Según fuentes judiciales la Sub Delegación Departamental En Función Judicial Las Flores informa que en el día de la fecha y en horas de la tarde procedió a dar cumplimiento a orden de detención, procediendo en la mencionada dependencia policial a la detención de una persona mayor de edad. El procedimiento fue en el marco del proceso penal caratulado “ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR SER COMETIDO CONTRA UNA MENOR DE DIECIOCHO AÑOS APROVECHANDO LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE -REITERADO- LAS FLORES”, investigación llevada a cabo por la UFI Nro. 9 a cargo de la Dra. Margaretic, quien con las pruebas obtenidas solicita la detención del denunciado, medida otorgada por el Dr. Suarez Juan José, titular del juzgado de garantía Nro. 3, todos del Departamento Judicial de Azul. La progenitora de la víctima había radicado la denuncia correspondiente en el año 2023 en Comisaría de la Mujer y la Familia Las Flores, acusándolo de situaciones de abuso sexual ocurridos cuando la menor tenía entre 7 y 10 años de edad. Ahora el detenido quedara a disposición de las autoridades judiciales, alojado en sede de la Sub DDI local en calidad de detenido.

Fuente: Prensa Sub-DDI Las Flores

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

El SMN emitió un alerta amarillo por lluvias y viento para este sábado

56 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Se suspendió el corte programado de energía

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El Centro de Día visitó la Exposición Rural 2025

5 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Sub DDI detuvo a un ciudadano florense acusado de abuso sexual agravado

29 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El SMN emitió un alerta amarillo por lluvias y viento para este sábado

56 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Se suspendió el corte programado de energía

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El Centro de Día visitó la Exposición Rural 2025

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.