Hugo Gallardo sobre los hechos de daño y robo: «Se está trabajando con las cámaras de monitoreo»

El Director de Protección Ciudadana se refirió este miércoles en la 91.5 a los dos hechos de inseguridad ocurridos en el día de ayer (robo al Rapipago y daño al domicilio de la concejal Cocola). «En cuanto al robo al local comercial los autores se alzaron con una suma de dinero cercana a los 60 mil pesos y una máquina de contar billetes que terminaron desechándola. Este tipo de hechos no es común aunque hemos tenido alguna que otra entrada en lugares donde generalmente no hay nadie. Ya se está trabajando con las cámaras de monitoreo para identificar a los autores. Del robo de herramientas fue en una obra en un lugar descampado y con poca iluminación. Las autoridades policiales ya se abocaron a estos dos casos», explicó Gallardo. Sobre el daño al domicilio de la concejal Cocola, el funcionario dijo que «hemos estado en el lugar y nos hemos puesto a disposición de la familia. Las pericias arrojaron que el impacto fue producto de un arma tipo carabina. Lamentablemente en las inmediaciones no hay cámaras de seguridad vecinales cercanas pero sí más alejadas y estamos viendo eso ahora».

