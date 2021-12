Ignacia Loustau de Unión de Educadores: “Ampliar la llegada a todos los docentes”

La joven docente visitó este martes “El Periodístico” por la 91.5. Al referirse a su nueva función al ser elegida en lista unica -verde- como secretaria adjunta y manifestó: “UELF está bien organizado con Comisión Directiva propia. Pertenecemos a FEB, estamos adheridos, no somos independientes. En esta oportunidad, estas elecciones fue con lista única. En mi caso vengo participando junto a las delegadas que trabajan desde las escuelas, recabando datos, desde las necesidades docentes salariales hasta las edilicias”. Fue una renovación parcial, se hizo una lista única y los afiliados se acercaban a la sede para emitir su voto, hoy afiliados tenemos más 450 afiliadas aproximadamente…todo el tiempo se consulta a las bases, se hace un relevamiento continuo…hay una coordinación plena, todos trabajan en pos de mejorar la calidad docente y apoyando a Mirta Petrocini, secretaria general de FEB…hoy se reclaman salarios, solucionar esa parte del sueldo en negro, corregir el uso de la tecnología, con la pandemia, la conectividad en pandemia se aceleró bastante pero en el campo fue casi imposible, fue muy importante el acompañamiento de la pandemia, Cuando Fabiana (Caputo) e Ivana (López), nuestras delegadas, propusimos el uso de handys entre las docentes. Ahí tendríamos llegada desde el campo con temas fundamentales como por ejemplo salud…la mayoría de los docentes acompaña durante su trayectoria laboral, pero es muy importante en el momento de la jubilación, si estás afiliado el gremio te acompaña año a año, hacemos préstamos de efectivo, sorteos, son recursos que tienen todos los agremiados que muchas veces no se conocen, una de las finalidades es ampliar la llegada y que se reconozca al gremio, que se hagan parte y partícipe. Porque creemos que es un gremio que atienda, aún no cobramos el bono de 20 mil, participamos de la reunión con el gobierno. Se supone que se va a recibir con los aportes de diciembre, el quinto día hábil.

ENTREVISTA COMPLETA A IGNACIA LOUSTAU

