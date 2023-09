Inauguramos la transmisión con el Pte. de la Soc. Rural Hernán Carrillat

En la presentación de la transmisión de LA RADIO, entrevistamos al titular de la Soc. Rural de Las Flores Hernán Carrillart. Se trataron temas ineludibles, como sequía, venta de vientres y la falta de políticas publicas para atenuar las épocas de crisis.

“Queremos que quien venga, lo disfrute Algunos campos están bien, algunos mal, los lugares donde hay humedad se puede sembrar, algunos lugares como el sur de Santa Fé que se está sembrando, se quiere recuperar un poco la vaca que con las lluvias de estos últimos tiempos, queremos que se vayan los fríos y que venga la primavera. El niño vino fuera de horario…El discurso lo conocen todos, trataré de no deprimir más con el discurso en la apertura de la expo, para la clase para la clase política, la ganadería casi no existe, quien habla de bajar la inflación para dejar que la gente produzca, invierta y gane ?… Hablar de una inflación del 12% mensual no alcanza, que el gobierno hable de eso, de cosas importantes…. Se habla de muchos vientres menos y eso se va a notar, no sé si son 20 mil menos aproximadamente en un partido de 60 mil vacas es un montón, las preñeces fueron malas salvo aquellos campos bien estructurados…” remarcó

AUDIO DE LA ENTREVISTA A HERNAN CARRILLAT

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram