Inaugurará local la Asociación de Florenses movilizados por Malvinas

Desde 2008 venimos trabajando para el reconocimiento histórico y moral, acá somos una de las pocas ciudades que estamos organizados como Asociación. A nivel local tenemos reconocimiento del HCD, Municipio, que nos reconoció como entidad de bien público, logramos el registro de soldados, tuvimos la eximición de las tasas municipales, nos entregaron medalla y diplomas del HCD, tenemos ahora la posibilidad de trabajar en un lugar físico, en la ex secretaría de deportes (terminal), el 27 de agosto nos juntamos ahí y lo fuimos remodelando, es una vidriera muy importante porque pasa mucha gente que no es de Las Flores y nos ve. Nuestra entidad madre, Cesorin (Rauch), son soldados bajo bandera y cumplen un rol importante tienen un banco ortopédico, en Saladillo también están constituidos, igual en Azul, en Monte, Tandil aún no se constituyeron como Asociación, en ciudades grandes no es fácil aparentemente…en el 84 salió la ley donde se reconoce a todos los veteranos, eso era sin beneficio, luego sale otra ley que se hace el reconocimiento y resarcimiento económico para cobrar pensión vitalicia del 100%, del 94 para atrás los veteranos reconocidos están reclamando los 10 años retroactivos, algunos hicieron juicio y la justicia les dio la razón, nosotros, desde el 88, incluía a todos los ex combatientes, diversas operaciones, por razones económicas Alfonsín presentó un decreto anticonstitucional que es el que deja afuera a todos los que estábamos en el continente. Ahora la justicia internacional según el tratado de la Haya, Convención de Ginebra, están a favor de lo nuestro porque las leyes internacionales dicen que con sólo el hecho de empuñar un arma bajo bandera es considerado veterano de guerra, lo que reclamamos “ que es muy difícil” derogar esa ley, sólo lo puede hacer el presidente. Pero es muy difícil, tiene que pasar por el Congreso que salga una ley aparte.

Estamos organizando algo en la sede, presentamos algunos proyectos a la Secretaría de Cultura, lo estamos usando desde el año pasado pero oficialmente no se ha inaugurado, esperemos que el 2 de abril sea la fecha. Tenemos muy buena relación con los veteranos y los esperamos a todos el día del acto.

ENTREVISTA A JORGE FULLONE

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram