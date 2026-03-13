13 de marzo de 2026

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Incluirá control de alcoholemia: se intensificarán operativos de tránsito en la madrugada

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2 horas atrás Fm Alpha

La Dirección de Tránsito, perteneciente a la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, comunica que se intensificarán los operativos de tránsito en horas de la madrugada. Se recuerda a todos los conductores que se debe contar con la documentación obligatoria para circular y uso de casco obligatorio en caso de los motovehículos. Además, se realizarán controles de alcoholemia. Los operativos son llevados adelante por personal de Tránsito junto a personal policial y de la Agencia Vial.

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