13 de marzo de 2026

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BM – viernes 13 de marzo

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3 horas atrás Fm Alpha

CAMBIO DE HORARIO DE LA RECOLECCIÓN NOCTURNA DE RESIDUOS Se informa a la comunidad que se modificó el horario de la Recolección Nocturna de Residuos Domiciliarios. El mismo se realiza a partir de las 19 horas de acuerdo al siguiente cronograma:
– Lunes, miércoles y viernes: calles paralelas a Av. Rivadavia
– Martes, jueves y domingos: calles paralelas a Av. San Martín
Se recuerda a los vecinos la importancia de sacar los residuos en el frente de sus domicilios únicamente el día y horario correspondiente; de esta manera se contribuye entre todos a una ciudad más limpia y ordenada.

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