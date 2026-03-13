BM – viernes 13 de marzo

CAMBIO DE HORARIO DE LA RECOLECCIÓN NOCTURNA DE RESIDUOS Se informa a la comunidad que se modificó el horario de la Recolección Nocturna de Residuos Domiciliarios. El mismo se realiza a partir de las 19 horas de acuerdo al siguiente cronograma:

– Lunes, miércoles y viernes: calles paralelas a Av. Rivadavia

– Martes, jueves y domingos: calles paralelas a Av. San Martín

Se recuerda a los vecinos la importancia de sacar los residuos en el frente de sus domicilios únicamente el día y horario correspondiente; de esta manera se contribuye entre todos a una ciudad más limpia y ordenada.

About The Author