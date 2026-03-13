La Buena Noticia: Kicillof inaugura escuelas y entrega patrulleros en Tandil y Villa Gesell

El gobernador bonaerense Axel Kicillof desarrollará este viernes una serie de actividades en Tandil que incluirá la entrega de patrulleros y equipamiento para seguridad y la puesta en marcha del nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº13 “Florencio Molina Campos”. La agenda empezará a las 10:00hs. con una recorrida en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) donde se realizará la entrega de cuatro patrulleros, una casilla del Comando Móvil Ecológico, equipamiento y una camioneta para bomberos. En el marco de la actividad también se hará una demostración del Programa «Centinela Rural», una iniciativa orientada a fortalecer la prevención y el control en las zonas rurales del distrito. Luego, a las 11:00hs., el Gobernador encabezará el acto de inauguración del edificio de la Escuela Secundaria Nº13 “Florencio Molina Campos”, en la localidad de De la Canal. A las 15:30hs., Kicillof desembarcará en Villa Gesell para inaugurar la Escuela Secundaria N°5 y recorrer las obras del Hospital Subzonal Carlos Gesell.

Fuente: La Noticia 1

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