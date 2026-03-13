Tobías Pte. de Alas de Rauch hace un balance después del gran festival aéreo

En la vecina localidad de Rauch, el pasado fin de semana se llevó a cabo el gran festival aéreo Rauch Vuela. Los rauchenses han picado en punta en la zona y cada festival ha sido un atractivo no solo para su ciudad, si no para mucha gente de distintos puntos del país que se llegaron al gran evento, de hecho, se habla de la presencia de unos 15.000 expectadores. Los principales atractivos se distinguieron a través de los acróbatas aéreos, encabezado por el reconocido piloto casarense Jorge Malatini, También dejó lo suyo el marplatense Roberto Buonocore y José Basilico. Por esto, conversamos con Guillermo Tobias quien comanda la institución Alas de Rauch, del Club de Planeadores.

“el balance es muy bueno, vos tuviste la oportunidad de estar. Sobre el show el balance es excelente, nos acompañó el clima en general, los pilotos excelentes porque son todos profesionales. El público, increíble ya que vinieron de todos lados…Nosotros siempre vamos por un poco más…la vez anterior hicimos un show con aviones de noche, todos los accidentes aéreos generalmente se producen por errores humanos…nosotros tratamos de traer pilotos de experiencia, José Basilico recién está comenzando a ir a los shows, si bien hace poco que hace acrobacias, no es un improvisado, ya que es piloto de aerolíneas y de planeadores…” Sobre lo que dejó a las instituciones del lugar, dijo: “Estuvimos reunidos con la cooperadora del hospital, fue increíble la cantidad de autos que entraron al estacionamiento, lo que siempre le digo a la gente es que no se desesperen, el problema del ingreso fue muy bien, y la desconcentración es generalmente igual en todos lados, la gente entra viendo los autos estacionados y tenés una referencia, pero cuando salís lo hacen todos por la tranquera, terminar de noche es complicado y se nos enreda, la gente está apurada por salir, es así en todos lados…”

Tobias también se refirió a otros festivales: “En USA he ido algunas veces a un festival en Florida que es un gran show y otro es Oskosh que es el más grande del mundo donde van más de 10 mil aviones. Lo que sucede en Rauch -dicho por gente de afuera que lo ha visto- es que la acrobacia se hace muy delante de la gente…los aviones siempre pasan paralelo nunca de frente, tenés la posibilidad casi de verle la cara al piloto, escuchar el ruido del motor, oler el humo que echan, tiene una adrenalina especial….queremos siempre agregarle un poco más y la verdad que Jorge (Malatini) siempre nos sorprende con algo más. Pasó con el corte de cintas aéreo. Lo mismo pasa con los Bomberos con el gran arco de agua y el avión pasa por debajo del agua…está bueno que la gente disfrute el show, no deben tener miedo, son acróbatas…” En el final, agregó: “Nosotros nos esmeramos por la buena atención a todos los pilotos que llegan, tratamos de darle el mejor hotel, buena comida, que lo pasen bien, ellos aprecian mucho la buena atención que le brindamos, los aviones de la Fuerza Aérea si tenés buena relación con ellos y mantené un buen contacto, están dispuestos a regresar…” Remarcaba Tobías.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A GUILLERMO TOBÍAS

