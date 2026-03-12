Policiales: buscan intensamente a un hombre de 32 años en Las Flores

La Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub-DDI) de Las Flores emitió en las últimas horas un pedido de colaboración urgente a la comunidad para dar con el paradero de Sergio Gabriel Aravena, instruido, de 32 años con domicilio en la calle Sarmiento 878, en la localidad de Las Flores. El mismo es de nacionalidad argentina, estado civil soltero, con DNI 37.896.103 y se desempeña laboralmente como changarín. Según el reporte oficial, Aravena (DNI 37.896.103) presenta una estatura de 1,60cm. contextura delgada tez clara y cabello castaño oscuro además de poseer como señas particulares tatuaje de un tigre en el brazo derecho y haber sido visto por última vez vistiendo camisa negra, pantalón negro y zapatillas blancas. Se deja constancia que el mismo posee trastornos psicológicos. En el marco del protocolo de búsqueda, se detalló que ante la necesidad de obtener datos precisos que permitan su localización, la policía solicita a cualquier persona que pueda aportar información fehaciente comunicarse de inmediato al teléfono de la Sub-DDI Las Flores (2244) 442257, o bien presentarse en la dependencia policial más cercana a su ubicación.

About The Author