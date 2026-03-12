Policiales: menor resultó lesionado tras colisión con una motocicleta

Personal policial tomó intervención el pasado 10 de marzo de 2026 en Avda. Sarmiento entre 25 de Mayo y Av. San Martín de esta ciudad de un siniestro vial, hecho que es investigado bajo la carátula “Lesiones culposas”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, perteneciente al Departamento Judicial Azul. Según se pudo establecer, por causas que se tratan de determinar, una motocicleta marca Honda Wave color blanco, conducida por un masculino, colisionó con un menor de edad, quien circulaba en una bicicleta tipo Mountain Bike marca Vairo. Conforme a los primeros datos recabados, el menor se desplazaba en sentido contrario al del sentido de circulación obligatorio, produciéndose el impacto. Tras el hecho, el conductor de la motocicleta se dio a la fuga del lugar mientras que el menor fue trasladado al nosocomio local por una ambulancia del SAME donde el médico de guardia diagnosticó fractura de clavícula izquierda. En el lugar se realizaron las actuaciones de rigor, toma de testimonios y pericias correspondientes, determinándose posteriormente que el conductor de la motocicleta, resultaba ser LAUREANO NICOLAS (18) para quien se procede según directivas fiscales. Se procedió al recogimiento del motovehículo. La causa continúa bajo investigación y se aguardan directivas de la Fiscalía interviniente.

