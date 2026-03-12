12 de marzo de 2026

Fin de ciclo: Roberto Baradel no seguirá en SUTEBA

6 horas atrás Fm Alpha

Tras casi dos décadas al frente del principal gremio docente bonaerense, el dirigente sindical Roberto Baradel confirmó que dejará la conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA). El histórico referente docente anunció que no se presentará a las próximas elecciones del sindicato, lo que marcará el cierre de una etapa dentro del sindicalismo educativo en la provincia de Buenos Aires. Baradel estuvo al frente del gremio durante casi 20 años, período en el que se convirtió en una de las figuras más visibles de las negociaciones salariales y conflictos docentes en la provincia. Durante su gestión protagonizó numerosas paritarias, movilizaciones y medidas de fuerza vinculadas a reclamos salariales y condiciones laborales del sector educativo. Las elecciones internas del SUTEBA están previstas para el 13 de mayo, y todo indica que la actual secretaria adjunta, María Laura Torre, encabezará la lista oficialista para sucederlo en la conducción del sindicato. Si resulta electa, las nuevas autoridades asumirán el 23 de mayo, formalizando así el recambio en el gremio. Aunque dejará la conducción del sindicato bonaerense, Baradel continuará activo en el ámbito sindical, ya que actualmente se desempeña como secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y como secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, espacios en los que seguirá participando de la vida gremial.

Fuente: Infozona

