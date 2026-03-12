Fútbol Oficial: se postergó el inicio del Torneo Apertura

A través de un comunicado de prensa, la Liga de Fútbol dio a conocer este jueves que se postergó el comienzo del Torneo Apertura para el sábado 21 y domingo 22 de marzo. «En el día de ayer se participó en el municipio de una reunión propuesta por el intendente municipal, Prof. Fabián Blanstein, donde las autoridades policiales nos manifestaron el impedimento legal de poder realizar dos encuentros continuados en un mismo estadio por lo que no se dispone del tiempo para firmar la documentación que se exige», indica parte del boletín oficial. «Por tal motivo se decidió suspender la fecha programada para este fin de semana. Se escucharon las propuestas por parte de las autoridades policiales las que serán evaluadas para reprogramar la primera fecha del torneo en cuanto a horario y estadios para el fin de semana mencionada», finaliza el texto.

Francisco «Pato» Palacios (Pte. Liga de Fútbol):

