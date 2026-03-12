BM – jueves 12 de marzo

RECIBIMIENTO A DEPORTISTAS QUE SE CONSAGRARON CAMPEONES El intendente Fabián Blanstein, acompañado por el secretario de Deportes, Favio Folini, y el director de Deportes, Pedro Cantet, recibió a deportistas que resultaron campeones durante el último fin de semana. Francisca Abrego se adjudicó las regatas de K1, sobre distancias de 1.000 y 2.000 metros de la categoría menores, en el marco del Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Canotaje, que se desarrolló en la localidad bonaerense de Colón. De esta manera, la palista florense quedó posicionada N° 1 en el ranking de la Federación Argentina de Canoas (FAC). Por otro lado, el olímpico Juan Ignacio Cáceres obtuvo la Medalla de Oro en K2 (1.000) junto a Lautaro Varela; mientras que en K4 (500 m.) resultó subcampeón; en K2 (500 y 200 m.) se ubicó tercero haciendo dupla con Mauricio Larroque y finalizó su participación con la presea de Bronce en K4 (1.000 m.). Además, Domingo Scarpitti, Tomás Adorno, Ana Paula Torres Díaz, Lucía Monfort y Jacinto Torres Díaz, sumaron experiencia y aprendizaje en el deporte de alto rendimiento. Con respecto a Karting del Centro, Donatto Osterrieth y Gastón Billeres participaron en el Torneo Nacional en la ciudad de Bragado, donde finalizó el certamen de la temporada pasada y a su vez dio inicio el calendario 2026. Donatto se llevó la copa de Campeón en la categoría Escuela y además logró el subcampeonato de las divisiones 390 cc. Y 150 cc. Menores. El “Indio” Billeres, en tanto, experimentado piloto de grande batallas, gritó nuevamente Campeón en 250 cc. Master y su vez se impuso en la primera fecha de 150 cc. Master y fue segundo en 250 cc. Kayak. Debemos consignar que también tuvieron un buen desempeño Bautista Saladino (390 cc. Y menores 150 cc.), Santiago Díaz (menores 150 cc.) y Valentina Osterrieth (Escuela “B”). En el encuentro en el Palacio Municipal también estuvieron presentes profesores y las familias que acompañan cada desempeño de los deportistas.

EL INTENDENTE RECIBIÓ A INTEGRANTES DEL CENTRO VASCO LORETAKO EUSKALDUNAK PARA EL AVANCE DE DISTINTOS PROYECTOS Con el fin de tratar diferentes temas de relevancia, el intendente Fabián Blanstein recibió a integrantes de la Comisión Directiva del Centro Vasco Loretako Euskaldunak de nuestra ciudad. Durante el encuentro se volvió a plantear, desde la entidad, la necesidad de contar con un terreno, un espacio propio, dado que en la actualidad se encuentran trabajando en una casa en comodato. En relación a este requerimiento, se programaron diversas acciones y desde el Municipio se reafirmó el compromiso de acompañar las gestiones que sean necesarias para llegar a este ansiado objetivo para el Centro que, en este 2026, celebra 30 años de actividad. En otro orden, se hizo referencia a los avances en la Plaza Euskal Herria. Para este espacio público, desde la institución se presentó un proyecto –realizado por el arquitecto Federico Inchauspe, socio y miembro de la Comisión– donde se puntualiza cómo está pensada la plaza y cada uno de los elementos que la conformarían (bancos, mástiles, caminos, etc.), de acuerdo a distintas cuestiones referidas a la comunidad vasca y, en particular, a la historia del Centro local. Desde el Municipio se trabaja en la pronta colocación de los mástiles y se planea continuar con todo lo restante para poner en valor y materializar este espacio tan importante para la institución, más aún en este año en el que se está conmemorando el 30° aniversario.

VUELVE «DECISIÓN NIÑEZ» Ya está en marcha la Etapa 1 de Decisión Niñez 2026, el programa donde los pibes no solo proponen, sino que deciden qué mejorar en su barrio, club o escuela. Es la oportunidad real para que chicos y adolescentes de Las Flores presenten proyectos y elijan en qué invertir el presupuesto público.

¿Cómo participar?

Armá tu grupo de entre 5 y 25 integrantes según la edad:

📢 De 8 a 12 años.

📢 De 13 a 17 años.

Pasos de la Etapa 1:

– El Grupo: Juntate con al menos 5 amigos o compañeros.

– La Idea: Piensen qué falta o qué quieren mejorar. Ustedes deciden.

– El Referente: Busquen un adulto (profe, vecino o referente) que los acompañe.

Inscripción: Es súper sencilla. Solo hay que completar un formulario contando brevemente la idea.

Inscribí a tu grupo en link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6ntE91uwOhB1kuQFy8N2pthBXpJQyvWg255HHBS9Yjf1C5g/viewform

«Porque nadie sabe mejor que un pibe lo que el barrio necesita.»

