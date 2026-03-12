La Buena Noticia: investigadores alemanes desarrollan vidrio metálico imprimible en 3D para fabricar motores eléctricos más eficientes y con menos calor

Un equipo de investigadores de la Universidad del Sarre (Saarland University), en Alemania, está explorando una forma de reducir estas pérdidas mediante el uso de vidrios metálicos, un tipo de aleación con estructura amorfa capaz de mejorar significativamente el comportamiento magnético de los motores. El proyecto, financiado por la Unión Europea dentro del programa Horizon Europe, reúne a centros de investigación y empresas de varios países para estudiar cómo fabricar componentes de motores eléctricos con estos materiales avanzados mediante impresión 3D metálica. El objetivo es sencillo de explicar, pero complejo de lograr: motores que consuman menos energía y generen menos calor. Un detalle importante: estas aleaciones evitan el uso de elementos críticos como el cobalto, cuya extracción tiene impactos ambientales significativos y cuya cadena de suministro es vulnerable a tensiones geopolíticas.

Fuente: Ecoinventos

About The Author