Inician campaña para ayudar a vecino florense

Se trata del vecino Jorge Guayán, quien debe realizarse una cirugía ortopédica. «Lamentablemente no contamos con el dinero para la operación y decidimos iniciar una campaña en redes sociales. Queremos agradecer de corazón a quienes ya nos están ayudando. De a poquito vamos sumando y esperemos llegar a la cantidad necesaria», dijo Ángeles, esposa de Jorge, en comunicación con nuestra radio. Más adelante, el propio Jorge habló con la 91.5 y recordó cómo empezó todo. «Hace ocho años iba en mi moto por la ruta a trabajar y un auto me llevó puesto. Me operaron y colocaron un clavo y ahora me dijeron que me lo tienen que sacar porque ya cumplió el tiempo». Finalmente, los chicos dijeron que «estamos pensando en hacer algún baile a beneficio para seguir juntando el dinero». Para ayudar a Jorge el alias es todosporjorge.

