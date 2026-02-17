17 de febrero de 2026

Inicio de Cuaresma con el Miércoles de Ceniza en el Templo Parroquial

Fm Alpha

Secretaría Parroquial invita a la comunidad a participar de la misa por el «Miércoles de Cenizas», que abre el camino a la cuaresma. La misma se celebrará este miércoles 18 de febrero a las 20hs. en nuestro Templo Parroquial. En dicha misa, como se hace todos los años se impondrán las cenizas, que es un símbolo de penitencia y que deseamos ser cada vez mejores cristianos comprometidos por lograr vivir mejor y en paz. Previamente, desde las 19:15hs. se realizará el Vía Crucis.

