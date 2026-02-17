17 de febrero de 2026

Ultima noche de los Corsos Florenses 2026

Con la correspondiente entrega de premios y la actuación del grupo de danzas urbanas «Bailando con el Alma» y Batucada «Maimará» (25 de Mayo) llega a su fin esta noche la edición 2026 de los Corsos Florenses en Avda. Independencia y Avda. Sarmiento, organizados por la Asociación Civil «El Potrero» y el acompañamiento de la municipalidad de Las Flores. También habrá Paseo de Artesanos y Emprendedores como así también Patio de Comidas. Además será elegida la soberana de este año. Se recuerda que las fiestas carnavalescas tendrán también con el precio de las entradas un beneficio económico para las instituciones: Bomberos Voluntarios, Cooperadora del Hospital, El Malacara, CUF, Centro Vasco y El Potrero.

