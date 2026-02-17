Banfield se consagró campeón de la Copa Nacional Las Flores «Tino» Costa – Homenaje a «Mingo» Angelello

Le ganó en los penales a Independiente de Avellaneda tras el partido terminar igualado 0 a 0 en el tiempo reglamentario. La premiación en el estadio del CEF N° 6 fue una verdadera fiesta. Por la Copa de Oro de categoría 2012, Ferro de Las Flores fue el campeón, mientras que en la 2016, Argentinos Juniors filial Moreno se quedó con el título al ganarle a Juventud Unida de nuestra ciudad.

(Por Flavio Iacomini)

Fue una verdadera fiesta del futbol y la familia lo que se vivió en Las Flores durante los cuatro días de desarrollo de la segunda edición de la Copa de Futbol Infantil Las Flores Tino Costa, que en esta oportunidad tuvo el merecido reconocimiento al ex futbolista profesional florense Cesar “Mingo” Angelello.

El club Atlético Banfield, del sur del Gran Buenos Aires, en la categoría central 2014, se quedó con el título y festejó a lo grande la obtención del preciado campeonato, organizado con éxito por el equipo de trabajo conjunto de la Municipalidad de Las Flores que volvió a contar de nuevo en esta ocasión con estrechos colaboradores de distintas instituciones de nuestra ciudad.

El equipo banfileño, tras igualar 0 a 0 con Independiente de Avellaneda, triunfó en los penales en una partido disputado después de las 17 hs de ayer lunes en el estadio del Centro de Educación Física N° 6.

Antes, por la mañana, el conjunto de camiseta albiverde le había ganado por al misma vía a Estudiantes de La Plata en cancha de Juventud Unida, mientras que su rival “El rojo”, también en los penales había dejado afuera a River Plate en un encuentro de semifinales que se jugó antes del mediodía en el estadio 27 de abril de los ferroviarios.

Precisamente Ferrocarril Roca, se coronó campeón de la categoría 2012, una de las dos paralelas de un certamen que se caracterizó por la gran presencia del público.

Fue notable la gente que acudió a los estadios en los cuatro días de cada jornada que había tenido su comienzo el viernes pasado cuando se dio el puntapié inicial con la presencia de “Tino” y “Mingo” en el partido inaugural que se desarrolló en el estadio de la avenida San Martín.

Los albicelestes de Las Flores, le ganaron 1 a 0 al buen equipo de El Fortín de Olavarría con el gol conseguido por el mediocampista Erick Pachamé.

En la otra categoría paralela del torneo, en este caso la 2016, el titulo se fue para Moreno. El equipo de la filial de Argentinos Juniors, de esta mencionada localidad del Gran Buenos Aires, también en los penales pudo ganarle a Juventud Unida de Las Flores. Los chicos albirrojos de nuestra ciudad realizaron un gran campeonato al llegar a esta instancia decisiva.

Los festejos de las copas de oro puestas en juego en el CEF N° 6 fueron emotivos y llenos de un colorido especial.

Los pibes fueron agasajados a lo grande por la obtención de sus títulos y recibieron las copas y medallas de manos del intendente municipal Fabián Blanstein, que acompañado por distintas autoridades municipales, todos fueron testigos de la felicidad de los chicos en el momento de recibir la tan ansiada premiación.

Una fiesta del futbol, que se trasladó desde el primer día a la ciudad, que durante cuatro días tuvo una fisonomía tan distinta como particular.

Un hecho que sin dudas favoreció a diferentes actividades comerciales y gastronómicas como así también a los servicios de hospedaje que lucieron repletos de gente,

Más de cuarenta equipos y delegaciones que arribaron a Las Flores durante el torneo, disfrutaron también de los espacios y de la calidez de nuestra gente.

Es importante destacar también que en lo futbolístico, por la Copa de Plata del torneo “Tino” Costa homenaje a “Mingo” Angelello, el equipo de La Academia de Martin Saurel se quedó con el título de la categoría 2014 al ganarle a El Taladro 2 a 0 en cancha de Ferro, mientras que la copa plateada en la categoría 2012 fue para Alvear Futbol Club y en la 2016 el titulo de plata se lo llevaron los dos equipos de Gonnet que empataron y compartieron el logro obtenido.

