Suecia está invirtiendo más de 100 millones de euros para intercambiar tabletas del aula por libros de texto tradicionales en un movimiento audaz para invertir el descenso del rendimiento y la concentración de los estudiantes

Suecia está encabezando una importante corrección de cursos educativos al destinar más de 100 millones de euros para eliminar gradualmente las pantallas de las clases en favor de los libros de texto físicos. Después de 15 años de aprendizaje digital primero, el gobierno está respondiendo a los datos que sugieren que el excesivo tiempo en la pantalla ha erosionado la atención de los estudiantes y la comprensión lectora. Una investigación destacada por el Ministerio de Educación indica que la lectura en dispositivos retroiluminados exige más esfuerzo cognitivo y ofrece más distracciones que el papel, contribuyendo a un notable descenso en habilidades de pensamiento crítico y resultados académicos en las escuelas de la nación.

La iniciativa tiene como objetivo proporcionar a cada estudiante un libro de texto impreso para cada asignatura, asegurando que el modo primario de aprendizaje vuelva a un formato libre de distracciones. Aunque las herramientas digitales seguirán existiendo como suplementos, ya no servirán como base del plan de estudios. Esta reinversión masiva refleja una creciente comprensión internacional de que si bien la tecnología ofrece conveniencia, la naturaleza táctil de los libros físicos es esencial para el enfoque profundo y la retención de la memoria. Al dar prioridad al papel sobre los píxeles, Suecia se posiciona como una pionera en el impulso global por un entorno de clases más equilibrado y eficaz.

Futura Team & Gray, P. (2026). Por qué Suecia está gastando 100 millones de euros para cortar pantallas en las escuelas. Futura.

