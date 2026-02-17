17 de febrero de 2026

Martes feriado de Carnaval: así funcionan los servicios en Las Flores

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

Hoy martes es el segundo y último feriado nacional de Carnaval y en nuestra ciudad los servicios funcionan así: Residuos domiciliarios: conforme al cronograma habitual. Consultas al 44-2208 (Corralón Municipal – Guardia 24hs.). Hospital: está disponible el servicio de Guardia durante toda la jornada. Cementerio: el horario de visita es el habitual, de 8 a 18. Municipio: sin atención al público. Farmacia de turno: Giraldi (Pte. Perón y Bdo. de Irigoyen – Teléfono: 440878).

