La buena noticia: sistema vitivinícola mendocino genera más de 10.000 empleos

La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) presentó en la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Ltda. (Coninagro) el Informe de Impacto Económico del sistema cooperativo vitivinícola, un estudio que cuantifica con datos concretos el aporte del sector a la economía de Mendoza. El trabajo expone la magnitud productiva, laboral y fiscal del entramado cooperativo en la provincia. El informe señala que el sector aporta $184.430 millones en Valor Agregado, representando cerca del 30% de la industria vitivinícola mendocina. Además, la vitivinicultura en su conjunto explica el 12,4% del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial, mientras que las cooperativas nucleadas en ACOVI concentran el 3,4% del PBG de Mendoza. Uno de los ejes centrales fue el impacto en el empleo y la distribución del ingreso, ya que el sistema incorpora más de 10.000 puestos de trabajo entre producción primaria y elaboración. Asimismo, genera más de $72.000 millones en salarios y supera los $15.000 millones en impuestos municipales, provinciales y nacionales.

Fuente: Portal de las Cooperativas

