17 de febrero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

La buena noticia: sistema vitivinícola mendocino genera más de 10.000 empleos

1 minuto de lectura
5 horas atrás Fm Alpha

La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) presentó en la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Ltda. (Coninagro) el Informe de Impacto Económico del sistema cooperativo vitivinícola, un estudio que cuantifica con datos concretos el aporte del sector a la economía de Mendoza. El trabajo expone la magnitud productiva, laboral y fiscal del entramado cooperativo en la provincia. El informe señala que el sector aporta $184.430 millones en Valor Agregado, representando cerca del 30% de la industria vitivinícola mendocina. Además, la vitivinicultura en su conjunto explica el 12,4% del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial, mientras que las cooperativas nucleadas en ACOVI concentran el 3,4% del PBG de Mendoza. Uno de los ejes centrales fue el impacto en el empleo y la distribución del ingreso, ya que el sistema incorpora más de 10.000 puestos de trabajo entre producción primaria y elaboración. Asimismo, genera más de $72.000 millones en salarios y supera los $15.000 millones en impuestos municipales, provinciales y nacionales.

Fuente: Portal de las Cooperativas

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Suecia invierte más de 100 millones de euros para intercambiar tablet por libros de textos físicos

4 horas atrás Fm Alpha
6 minutos de lectura

Therians: “Si llegara a pasar a un estado abrupto de identidad, habría un inconveniente porque el criterio humano se termina”

17 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Presentaron una marca agroecológica de yerba

1 día atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Inicio de Cuaresma con el Miércoles de Ceniza en el Templo Parroquial

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Ultima noche de los Corsos Florenses 2026

2 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Banfield se consagró campeón de la Copa Nacional Las Flores «Tino» Costa – Homenaje a «Mingo» Angelello

3 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Suecia invierte más de 100 millones de euros para intercambiar tablet por libros de textos físicos

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.