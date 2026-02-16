Therians: “Si llegara a pasar a un estado abrupto de identidad, habría un inconveniente porque el criterio humano se termina”

El sábado pasado, vía redes sociales este grupo había prometido presentarse en sociedad en la plaza céntrica, aparentemente hubo más curiosos que Therians, ya que, en una ciudad con alma de pueblo, esto limita la muestra de los participantes.

Tratamos con un profesional el fenómeno mundial, por esto, aunque muchos dirán “ni vayas a hacer una entrevista por este tema” seguramente, es una movida social que dice mas de lo que uno piensa, indica algo que los padres tienen que saber.

En “El Periodístico” del día de la fecha, conversamos con el Dr. Daniel Sánchez, médico psiquiatra, especialista en droga-dependencia, se formó pasando por la Universidad de Cuyo para la especialidad y en la Universidad Abierta Interamericana.

“Son fenómenos sociales o cambios que generalmente influyen en jóvenes que, en un proceso de adolescencia, necesitan una identificación y pertenencia. Ellos pueden pasar a la madurez, pero a veces necesitan ese condimento que es adolecer de un criterio madurativo y es así que busca pertenecer a un grupo y se identifica…Hemos pasado muchos procesos de esa naturaleza como fueron en su momento los movimientos hippies, punk, floggers, emos, etc. que buscaron mostrarse perteneciendo a un grupo determinado. Este es otro más y lógicamente, nos llama la atención porque es algo nuevo, después nos vamos acostumbrando. El día de mañana esto puede o no crecer depende de la fuerza que tenga estos grupos emergentes…” Decía en el inicio Sánchez.

También, explicaba: “Tal vez están en la búsqueda de una identidad que no pueden resolver de determinada manera y la encuentran perteneciendo a esos grupos…Lo que hay que estar atentos es que si esto puede llegar a ser un sufrimiento para la persona que esta en el grupo, eso sería algo preocupante…En la adolescencia hay que dejar atrás lo que fue niño, porque ese período de transición es de flaquedad, de cierta inestabilidad hasta encontrarse a uno mismo. Cuando se difunde un proceso determinado es muy difícil integrarse a una nueva etapa. Así hemos tenido personas en distintas acciones que luego se normalizan como hacerse tatuajes o piercing. Son modas que pueden perdurar y pueden integrarse a la sociedad…Todo de pende de la fuerza o decadencia que pueda tener en el tiempo no…”.

La sociedad se inmuniza ante ciertos vacíos: “La sociedad lo toma y por qué no…! y aparece la parte comercial. Las vestimentas han cambiado enormemente. De pasar a estar con un protocolo formal, pasamos a otro informal y si nos remontamos a 30 años atrás parece que la gente va vestida como un payaso, sin embargo, por qué no la gente no puede elegir distintas maneras de presentarse. Y así van cambiando las cosas, y este es fenómeno más, no es preocupante si la persona no pasa a un estado crítico, o un sufrimiento, o que pase a un estado pre psicótico en el caso de que ya se visto de morder a otra persona donde ahí ya estamos en un terreno más complejo, pero mientras tanto es una manifestación que tendremos que acostumbrarnos a que siempre van a existir este tipo de cambios…Puede haber modalidades o grupos religiosos, pseudorreligiosos, de vestimentas, autoflagelación, pero está dentro de la variantes que puedan existir, pero la última es la que nos sorprende… repito, mientras se mantenga la salud del individuo y que no pase a mayores, será un fenómeno más y habrá otros el día de mañana…Se normaliza hasta que no sea una preocupación hacia terceros o hacia sí mismos no perjudicando la estabilidad social…son fenómenos sociales que ocurren y pueden ocurrir…” Por otro lado, agregaba: “Si llegara a pasar a un estado abrupto de identidad, habría un inconveniente porque el criterio humano se termina. Es decir, me puedo identificar a un grupo, pero debo mantener ese criterio humano y social porque si eso se pierde se complica porque pasa a ser algo que no somos y eso sería una dificultad…Cuando fue el movimiento hippie pasó que sus integrantes no dejaban de tener su criterio de sociedad. Si ya deja de tener ese criterio pasa a un fanatismo, y el fanatismo ya nos provoca una distorsión con respecto a la sociedad, no se puede perder el razonamiento porque eso sería complejo”.

Hay faltas en horizontes en chicos que se presentan de esta forma: “Tenemos algunas situaciones que son complicadas como la difusión por redes masivas que pueden distorsionar y más cuando el individuo se encuentra en un momento de su vida dubitativo, es ahí donde puede provocarse la entrada a este tipo de actitudes y puede ser complejo si toman actitudes que extralimitan su modo de ser si lógicamente pueden tener un problema. A los padres les decimos que es un fenómeno más y que deben estar atentos a que no pase a mayores, no es para preocuparse, es una expresión más…” Comentaba.

Sobre los cambios de la sociedad, en la forma de comunicarse, ante tanta virtualidad, decía: “Socialmente es una situación a tener en cuenta porque se está provocando un cambio del eje de la humanidad en cuanto al comportamiento de sus individuos y puede derivar en casos inimaginables, ahora es esto, pero si fuese un movimiento que fuera agresivo y se pone de moda, puede originar inconvenientes con graves consecuencias. No deberíamos pensar que es apenas una curiosidad, pero hay que ver si se originan conflictos peligrosos. Los padres hacen lo que pueden porque ellos también están influenciados por esta sociedad actual, a los padres se les hace difícil porque los adolescentes piensan que los padres son pre históricos, que son antiguos, que no comprenden, entonces se van a relacionar con sus pares, si estos movimientos fueran de otro tipo, pueden originar problemas sociales…”.

Profundizando sobre la comunicación virtual…¿Si la relación virtual puede colaborar a este tipo de cuestiones, que perdamos el timón? Dijo: “Si, absolutamente… el sistema virtual que se está manejando es muy masivo y puede llevarnos a hacer una convocatoria, en un lugar determinado con fines sociales, políticas, agresivas, armadas, etc. Lógicamente debería existir un control, pero hoy en día la comunicación virtual está muy presente y puede llevar a limites impensados”.

Cuál es el mensaje de los padres hacia los hijos cuando estos le plantean que quieren ser therian: “Con respecto a los padres ponerse en contra de sus hijos adolescentes es difícil, eso puede generar una rebeldía. Los padres pueden apoyar todo lo que sus hijos desean, pero también puede ser un peligro, porque pueden tomar determinaciones contrarias hacia su ser. El equilibrio está en acompañar, esperar, ser cuidadoso y que no pase a un nivel que no supere lo crítico. Ahí hay que tratar de poner un límite… Que juegue a ser un cowboy, está dentro de las normas, pero de ahí a que compre un revolver y salga a lastimar ya es complejo, hay que tener una presencia de los padres para ver en qué punto pueden cruzar la raya…”.

Finalmente, el profesional se refirió a la baja en la natalidad como fenómeno mundial, las compañías virtuales donde recordó hasta el mismo Carlitos Balá mostrando su correa vacía …”

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA CON EL DR. DANIEL SÁNCHEZ

