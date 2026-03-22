J. Deportiva recibe a J. Unida en un choque que promete

DEPORTIVA RECIBE A JUVENTUD UNIDA EN UN CHOQUE QUE PROMETE

Juegan esta tarde desde las 16 Hs en el estadio ferroviario, Los dos equipos armaron buenos planteles para pelear por un lugar en zona de clasificación. “Los Loros” y “Los MIllonarios” se cruzarán en el debut en el torneo “Apertura 2026”. Antes, desde las 14, jugarán también en primera división de Futbol Femenino. El partido central de la tarde será trasmisión de FM ALPHA 91.5.

Por Flavio Iacomini

Se inicia el primer campeonato oficial del año 2026 y será también la primera prueba a fondo de dos equipos que tienen con qué ilusionarse para buscar su futuro en semifinales.

En el estadio “27 de Abril” de las avenidas Avellaneda y Vidal, Juventud Deportiva buscará su primera victoria del año ante un rival que ya en el torneo preparación demostró que será un equipo para tener en cuenta.

Los albiverdes de avenida Del Carmen, dirigidos técnicamente por la dupla Luciano Borda-Diego Rodríguez, a su equipo del año anterior le sumaron ciertos refuerzos, por lo que no hay dudas que el “Depor” será un plantel competitivo.

Los albirrojos, bajo la conducción de su técnico Adrián Caputo, sufrieron la ida de varias futbolistas de su plantilla, pero también sumó incorporaciones interesantes.

Este encuentro de divisional superior, será también la primera transmisión futbolística del año de FM ALPHA 91.5.

Antes, en la misma cancha albiceleste, jugarán desde las 14 hs estos dos mismos clubes en primera división femenina. El campeonato oficial de las chicas, que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores, también augura ser otra de las grandes atracciones futbolísticas del año deportivo que comienza.

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