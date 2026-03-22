22 de marzo de 2026

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Partidos de primera división en J. Unida y en el CEF N°6

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12 horas atrás Fm Alpha

Hoy domingo, desde las cuatro de la tarde, en cancha albirroja, chocarán El Hollín y Atlético Las Flores, mientras que en el estadio Orestes Propato de la avenida San Martin, Barrio Traut recibirá a El Taladro. En las dos canchas mencionadas, desde las 14 Hs, se jugarán también los encuentros del torneo oficial de Futbol Femenino.

Por Flavio Iacomini

En Juventud Unida se producirá el debut de “Carboneros” y “Rojinegros” en el marco de la primera fecha del campeonato Apertura 2026.
El Hollín, dirigido técnicamente por Hugo Arrambide, tendrá enfrente a un duro rival como Atlético Las Flores, equipo rojinegro que bajo la mirada de su entrenador Gastón Aparicio asoma como candidato a buscar un lugar en zona de semifinales del torneo.
El partido avizora ser de interés para los aficionados, que antes a las 14 Hs podrán ver en acción a las chicas aurinegras y rojinegras que también inauguran el torneo oficial de Futbol Femenino.
La primera fecha del Apertura 2026, se completará con el choque entre Barrio Traut y El Taladro.
Este partido de la divisional superior del futbol florense, se jugará en el CEF N° 6 a las cuatro de la tarde.
Al igual que en los demás estadios, desde las 14 Hs y en la cancha de la avenida principal, jugarán las chicas, en este caso de Barrio Traut y El Taladro. El Futbol femenino también inicia su temporada oficial con mucha expectativa.

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