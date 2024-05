Javier Cabrera, delegado de UATRE sobre la Ley bases: “Estas reformas no ayudan al trabajador…”

En la mañana del viernes conversamos en “El Periodístico” con Javier Cabrera, delegado de UATRE Las Flores y ahora también de G. Alvear sobre el incremento salarial para los empleados rurales.

“Si, un 12 % a partir de marzo, luego un 11% no remunerativo y ahora un 9% más, acompaña pero se queda muy abajo por el contexto actual, hay que tener en cuenta que la familia rural hoy se mueve mucho, tanto para hacer las compras en el pueblo, para llevar los chicos a la escuela, etc…No es alentador en la situación que estamos que todo aumenta, venís al pueblo y todo tiene un costo, uno siempre espera que los aumentos salariales sean más para el bienestar de los trabajadores con el sacrificio que hacen en el sector rural y más que nada por la situación complicada que están pasando con el agua…” Decía.

Sobre lo que cobra como básico un empleado rural, dijo: “Sabemos que arranca con un sueldo básico buscando la menor categoría que es un peón general, hacemos búsqueda, fiscalización y categorizarlo como puestero o un peón especializado, un peón general está en $ 425.231 de básico, más un no remunerativo $ 46.775.- la jornada laboral de $ 18.707.- y el jornal se le suma $2.057.- …” Sobre los sobre sueldos, dijo: “uno busca que el trabajador tenga su bienestar. Las empresas no cumplen, a veces sabemos que tienen o te dan un sobre sueldo para comparar mercadería que ayuda un montón. No se tiene en cuenta cuando el trabajador hace guardia y no se la pagan. Todas esas cosas son las que trabajamos con Renatre para incrementar el salario día a día del trabajador, es una lucha constante y con todo lo que pasa con el gobierno nacional y las reformas que se vienen nos ganan la pulseada y hace que sea difícil mejorar la situación…Estas reformas favorecen a tener los períodos de prueba, hoy con 3 meses los tenés en negro y con un período de 6 te imaginas…estas reformas no ayudan al trabajador, todo lo contrario, perderemos mucho terreno como gremio. Hoy hay trabajadores en negro y con estas reformas de la Ley Bases habrá más aún. Hoy tenemos ampliación de zona, luego de 5 años nos hemos topado con distintas situaciones como trabajo infantil en G. Alvear…Con las herramientas que nos dan cuesta salir y no hay quien firme las autorizaciones. Tuvimos en este cambio de gobierno resoluciones que no salían para salir a operar…Siempre trabajamos con todas las patas para tener la mejor solución, con AFIP, Ministerio de Trabajo Nación y Provincia, Registro de los Trabajadores y otros entes del estado… Hoy en Cañuelas no nos puede acompañar porque no hay directivas y no tienen órdenes para salir…Se complica la articulación con otras oficinas, es por la demanda que tienen, no autorizan los viáticos para salir, la única pata que nos queda es el RENATRE para relevar al trabajador y así seguir por la vía legal para solucionarle los problemas que se presentan. Seguimos haciendo rastrillaje con RENATRE donde levantamos la mayoría de información como nos pasó en G. Alvear donde se descubrió trabajo infantil. No paramos, seguimos en la lucha con nuestro Registro Nacional…” Por la disposición de registrarse como trabajador rural, dijo: “Si bien aquí se trabajó en el tema concientización, buscamos llegar a los CePT –escuelas rurales- donde nuclean a muchos trabajadores. Es importante llegar con esas herramientas para así llegar a las familias rurales, que tengan información, que sepan lo que es el RENATRE, que sepan para qué sirve la libreta… “ Ante la cantidad de familias norteñas arraigada en esta zona, expresó: “Hemos visto familias correntinas, tenemos muchos en la provincia gente del norte, tal vez por la situación que allá es muy difícil hasta en la registración de los trabajadores y emigran a la provincia de Buenos Aires porque encuentran contención, tenemos que los empleadores traen trabajadores de otras provincias y hasta que nosotros los detectamos los tienen en negro… Entonces trabajamos en el blanqueo, la registración y también se intima a la empresa para que no vuelva a suceder…No pasa en todos los casos, pero en la mayoría los explotan. No hay un porcentaje exacto pero sabemos que hay gente hasta extranjera como de Paraguay que se dedica a la cría del cerdo…” En el final: “La administración Monteyco –secretario general- anda bien, han tocado años de lucha y nuestro secretario da todo de sí. Costó por la baja de Ramón Ayala –fallecido en pandemia- pero la conducción es muy positiva…” remarcó.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A JAVIER CABRERA

