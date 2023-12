Juan Ignacio Curutchet: «Estamos muy orgullosos de todo lo que se logró»

El lateral ferroviario, autor del gol que le dio el bicampeonato a Ferro el pasado domingo en la victoria 2-1 ante Barrio Traut, celebró en la 91.5 la nueva conquista. «La verdad que estamos muy felices. Desde fines de enero que comenzamos a entrenar y a la vista están los resultados. Ganamos los dos torneos locales y también jugamos el Pre-Federal a principios de año con una buena campaña y ahora el Federal. Este equipo nunca bajó los brazos y estamos muy orgullosos de lo logrado». Sobre el gol de la victoria, Curutchet manifestó que «siempre estuvimos confiados en que podíamos darlo vuelta. Un rato antes del gol pisé mal y se me dobló el tobillo. No quería salir ni loco y por suerte al rato me llegó la pelota en el área y pude definir».

