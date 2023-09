Juani Cáceres: «Soy consciente que la lesión me tendrá alejado un tiempo del agua»

El palista florense visitó este miércoles a Ernesto Varela en “El Periodístico” por la 91.5. El «olímpico» confirmó que en lo que resta del 2023 estará inactivo por una lesión en el tendón de su brazo derecho. «Tengo una lesión en un tendón del brazo izquierdo que me impide estar en el nivel que quiero. Todo comenzó a principios de año y me impidió participar a pleno de los selectivos en marzo para saber cómo iba a estar de cara a los desafíos que se me presentaban», explicó. «La lesión me deja al margen de una posible participación con la selección en los Panamericanos de Chile y las clasificaciones a los Juegos Olímpicos del 2024 en Pekín aunque podría tener una chance más el año próximo», comentó luego. El «olímpico» señaló que «por ahora me enfoco en prioridades como el estudio y volver a tener un contacto más cercano con la Comisión de Canotaje Las Flores ya que estoy de nuevo incorporado al equipo de trabajo». Cáceres también habló del estado actual del espejo de agua y del trabajo realizado por la anfidraga. «En el sector de la pista se hizo un buen trabajo pero todavía falta. No conozco como serán los tiempos para que se haga el trabajo completo».

