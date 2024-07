Juani Cáceres y el sueño de conquistar la maratón en Europa

El olímpico conversó esta mañana en “El Periodístico” sobre el gran desafió que tendrá en la Maratón de 30 kms en K2 junto a Agustín Rodríguez en el mes de septiembre.

“Nos vamos en un rato a España para comenzar los entrenamientos para el Mundial en Croacia que será septiembre, previo a eso vamos a entrenar con el grupo en España y Portugal… Estar en ese nivel te cambia todo, la idea, pese a estar lejos de casa y los afectos, es encontrar el nivel deportivo ideal de Europa…En el mundial participaré en K2 con Agustín Rodríguez. Cuando llegue allí encontraré gente conocida con los que ya he compartido entrenamientos, en el 2017 competí en Serbia, es muy cerca, pero la pista es diferente. No conozco bien el lugar donde voy a competir, pero sí conozco el lugar donde vamos a entrenar…” Sobre su estado dijo: “Llego bien, con ganas, una vez que esté allá me enfocaré al 100 por ciento porque es el lugar ideal para mejorar la calidad de los entrenamientos y el enfoque. Me sirve mucho. Estaremos en Asturias donde ya conozco para entrenar. El técnico nos brinda todo el apoyo y va a intentar hacer lo que pueda para que los entrenamientos salgan de la mejor manera. Entrenaremos con España y Portugal…Los años te aportan experiencia, en mi caso sé lo que me hace falta, lo que necesito para llegar de la mejor manera…Estamos muy expectantes, tratando de mejorar en los acarreos, la idea es lograr una mejor versión mía, esta vez son 30k con 7 acarreos…La planificación de carrera se dará a medida que la regata vaya pasando, acá pueden surgir situaciones que uno las tiene que resolver en el momento, podes tener alguna estrategia pero la idea es estar lúcido para ese momento. En K2 estaré atrás porque Agustín ya compitió en maratón y va a ir al timón para tomar las decisiones. A veces se da por el peso del palista quien va adelante o atrás, depende de la unión de las fuerzas…” Decía Juani.

Audio completo de la entrevista

