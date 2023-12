Juani Zarauza y su emprendimiento en Pipa Brasil

En el día de la fecha realizamos una entrevista de color como habitualmente se dice en los medios. Hablamos con el emprendedor florense y radicado hace 10 años en Pipa, Natal departamento de Río Grande del Norte del vecino país.

“Es nordeste de Brasil, es una región que se mantiene siempre en 30 grados, no siendo un mes de lluvia que se da por mayo, hay mucho turismo, los habitantes viven más que nada de la pesca, pero lo turístico es Pipa. Natal es el destino más vendido del estado pero Pipa se creó como su fama con una playa tranquila y en la pandemia fue un boom, porque no había tanto control estatal. Con el aval de Bolsonaro que decía que era una gripecita se hizo como una fama que había fiestas, estaba todo liberado…” decía en el comienzo Zarauza.

“Me visita gente de Las Flores, o chicos que quieren hacer temporada o hacer algo diferente. les digo que vengan, pero les aclaro que no es Europa que volvés con dólares o Euros, los salarios no son altos, como experiencias es lindo, encontrás trabajo en la temporada. Zafas de ojota y playa, es una calidad de vida un poco mejor pero por lo menos es relajada. Yo fui por un grupo de amigos que hicieron un desafío, con el tiempo los socios se fueron y quedé solo, luego vino mi hermana con el novio y seguimos. Pipa es un Las Flores pero con playa. Allá se habla mucho español por los hispanoparlantes que hay muchos, es una ciudad con un cierto toque argentino. El que va se adapta muy rápido…Paraíso de Tortugas es mi emprendimiento, frente al área de alimentación de tortugas, es una posada frente al mar. Yo estoy hace 10 años y hay una traba legal donde no se puede seguir construyendo en esa zona…Tenemos que seguir ciertas reglas como no tener luces hacia el mar, no poner música con alto volumen, y lo hacemos con gusto porque queremos proteger el lugar y si el gobierno legaliza podremos estar 100% confiados en lo que hacemos… Nos adaptamos al portugués, que es algo cortado digamos en esa zona, es un portugués nativo.” remarcaba Juani.

Finalizando, expresó: “Que nos visite alguien de Las Flores es hermoso, obvio que le hacemos atenciones, si le gusta la aventura, lo rústico, se puede quedar el tiempo que quiera, si vienen en familia hay experiencias como conocer la ciudad, como hoteles de buen nivel. La evolución en tecnología genera que se conozcan esos lugares que están bien puestos. Antes era como muy “surfista” con un colchón y listo, hoy con los avances tenés que estar mejor preparado, sobre todo a los brasileños que son muy exigentes porque tienen muchas alternativas porque allá sobra la playa. El brasilero va tipo escapadita, por su movida nocturna también. Los habitantes son 10 mil pero con el turismo se ve mucha gente. Muchos hacen el vuelo desde aquí a Misiones, cruzan en taxi a Foz de Iguazú y ahí toman el avión a Natal. En auto se hace una travesía complicada, casi diez días de viaje.

Audio de la entrevista