Jubilado francés diseña una innovadora turbina eólica para balcones o terrazas

La historia del inventor de 88 años que creó una innovadora turbina eólica para balcones y ganó una medalla de plata en el Concurso Lépine demuestra que nunca es demasiado tarde para ser creativo. ¡La edad no es un obstáculo para ser inventor! Se puede inventar a cualquier edad, como lo hizo Robert Cassegrain. Este jubilado francés acaba de ganar una medalla de plata en el Concurso Lépine por su turbina eólica para balcones. Robert no es nuevo en el mundo de las invenciones, ya que ha creado otros inventos relacionados con la jardinería y la cocina. Pasa su vida dirigiendo su empresa de eventos y, especialmente, inventando herramientas útiles y originales. ¿La jubilación? Ni siquiera lo tiene en mente. Robert siempre ha buscado crear herramientas prácticas que faciliten la vida cotidiana. A los 88 años, una vez más, ha destacado al ganar una medalla de plata en el Concurso Lépine. Esta no es la primera vez que Robert Cassegrain se destaca por sus inventos. Cuando era joven, inventó un molde patentado (CH647139A5) para simplificar la preparación del jamón en paño, inspirado en el oficio de su madre.

Fuente: ecoinventos

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram